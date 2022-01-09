Açık öğretim lise sınavı online mı?, Açık Lise Online Sınav ne zaman? AÖL 2 dönem sınavı online mı? AÖL 2 dönem sınavı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim lisesi 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve AÖL sınavları için tarihleri açıkladı. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? sorusunu gündeme getirdi. MEB AÖL sınav takvimini yayımladı. Peki, 2022 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

AÖL için sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. 2022 yılı sınav takvimini açıklayan MEB, AÖL sınavlarının online gerçekleşeceğini duyurdu. Takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları 2022 Mart ayında tamamlanacak. Net sınav tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınavı nasıl yapılacak? 2022 AÖL 2. dönem sınavı yüz yüze mi online mi? Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.