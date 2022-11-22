Mill Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının gerçekleşeceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? MEB sınav tarihlerini açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesi sınavlarına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada sınavların aralık ayında online olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır" denildi.

AÖL ek sınavı ne zaman kimler katılabilecek?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında yapılacak 2021-4 dönemi çevrim içi (online) ek sınava katılabilecektir.

Ceza infaz kurumlarındaki öğrenciler ne zaman sınava girebilecek?

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu hükümlü öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları 25 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.