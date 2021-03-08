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Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları merak içinde bekleniyor. AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularını peş peşe araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 2021/1. Dönem AÖL online sınavlarının sonuçları ile ilgili son dakika duyurusu var mı merak konusu. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:13:00 -
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları MEB’in resmî sitesi üzerinden açıklanacak. Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı ne zaman açıklanır, belli mi?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL ardından öğrenciler açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. AÖL sınav sonuçları için tarih henüz belli olmadı ancak Mart ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav itiraz süreci

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

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