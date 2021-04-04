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Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Lise 2. Dönem sınavlarının ardından AÖL sınav sonuçları ve 3. Dönem sınav tarihleri için de araştırmalar hız kazandı. MEB'den AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri bekleniyor! Açıköğretim lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:02:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları online sistemle gerçekleşirken, sınav başarı puanını öğrenmek isteyen öğrenciler, yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına odaklandı.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı. Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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