Koronavirüs sebebiyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları online olarak yapılacak. AÖL öğrencileri için 1.dönem sınavlarına erişim 25 Şubat Perşembe günü 09.30’da başladı. Peki, AÖL sınavına nasıl katılım sağlanır? AÖL sınav ekranı

AÖL online sınav ekranına giriş nasıl yapılır?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak. 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.

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