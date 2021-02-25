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Eğitim AÖL online sınav ekranına giriş nasıl yapılır?
Eğitim

AÖL online sınav ekranına giriş nasıl yapılır?

AÖL sınav giriş ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan açık öğretim lisesi sınavları şubat ayına ertelendi. AÖL öğrencileri online sınavlara nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. AÖL sınav ekranı | AÖL 1. Dönem sınavları giriş

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:51:00 -
AÖL online sınav ekranına giriş nasıl yapılır?

Koronavirüs sebebiyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları online olarak yapılacak. AÖL öğrencileri için 1.dönem sınavlarına erişim 25 Şubat Perşembe günü 09.30’da başladı. Peki, AÖL sınavına nasıl katılım sağlanır? AÖL sınav ekranı

AÖL online sınav ekranına giriş nasıl yapılır?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak. 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.

AÖL SINAV EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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