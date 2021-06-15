AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. Açık lise sınavlarına katılacak öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim lisesi 3. dönem sınav tarihini ve mazeretli kayıt yenileme tarihini açıkladı. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 AÖL mazeretli kayıt ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Açıköğretim Lisesi takvimine göre, mazeretli kayıtlar 18 Haziran'da yapılacak. Kayıt yenileme işlemi için kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra AÖL internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilir.

2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 3. dönem sınav tarihinin açıklanması bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 3. dönem sınav tarihi, 03 Temmuz 2021 Saat 09.30 da başlayacak olup 07 Temmuz 2021 Saat 23.59’da sona erecektir. Sınav elektronik ortamda online olarak yapılacaktır.