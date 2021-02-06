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Eğitim AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL kayıtları başladı! AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:08:00 -
AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Lise kayıt yenileme son gün ne zaman? MEB AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?

2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti.

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

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