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AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi ne zaman sona eriyor 2019 AÖL kayıtları ne zaman bitiyor?

Liseyi açıktan okumak isteyen adaylar Açık Öğretim kayıt yenileme ve kayıt başvuru tarihin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Açıköğretim Liselerine (AÖL) kayıt için yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait kılavuzda AÖL kayıt yenileme başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yer aldı. Peki AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi ne zaman son. AÖL kayıt ücreti ne kadar? MEB 2019 AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:58
AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi ne zaman sona eriyor 2019 AÖL kayıtları ne zaman bitiyor?

Liseyi açıktan okumak isteyen adaylar Açık Öğretim kayıt yenileme ve kayıt başvuru tarihin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Açıköğretim Liselerine (AÖL) kayıt için yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait kılavuzda AÖL kayıt yenileme başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yer aldı. Peki AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi ne zaman son. AÖL kayıt ücreti ne kadar? MEB 2019 AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 yılı birinci dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri MEB AÖL başvuru kılavuzunda açıklandı. Buna göre, AÖL 1.dönem AÖL kayıt yenileme başvuruları 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL kayıt yenilemeleri nereden yapılacak? AÖL kayıt yenilemek isteyenler il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim merkezleri müdürlüklerine başvurup AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır. 

Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında yapılmaktadır. Kayıt yenileme işlemini öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamayacaktır. Adaylar başvuru ve kayıt işlemlerini İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri’nde gerçekleştirecektir.

AÖL kayıt yaptırma için başvuru şartları neler?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenlerde aranan başvuru şartları şunlardır:

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve

Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL kayıt ücreti ne kadar?

AÖL ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayları, sınava girmek istediği her dönem için sınav bedelini ödemek durumunda. 2019 AÖL ilk kayıt ücreti olarak 30 TL ve Halk Bankası Okul Aile Birliği hesabına 10 TL yatırılması gerekmektedir. 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:58
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