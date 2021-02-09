AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2021?

AÖL kayıt yenileme 2021 2 dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. AÖL kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Sistemde eğitim durumu pasif olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapabiliyor. AÖL kayıt yenileme 2021 2 dönem kayıtları ne zaman? 22 Ocak'ta başlayan AÖL kayıt yenileme sürecinde öğrenciler işlemlerini 15 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2021?

AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapacak adaylar öncelikle kayıt yenileme ücretini ödeyecek. Ücretin ödenmesinin ardından öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL kayıt yenileme nereden yapılacak?

a) İrtibat büroları, Sınav Ücreti muafiyeti olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır. Öğrencilik durumu “Silik, Donuk veya Aktif” olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından yapılacaktır.

b) Sınav Ücretini (kayıt yenileme ücreti) T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

c) Kayıt yenilemek için gelen öğrencilerden, sistemde fotoğrafı olmayanların ya da var olan fotoğrafı tanınmayacak kadar bozuk, silik vb. standartlara uymayanların fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standardında ve yüzü ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır. Fotoğrafın

sisteme nasıl aktarılacağı Açık Öğretim Lisesi resmî web sitesinde yayınlanmaktadır.

d) Kayıt yenileme işlemini yapacak irtibat büroları, istenmedikçe Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak göndermeyecektir.

e) Sınav ücreti muafiyeti sağlayan belgeler öğrencinin dosyasında yoksa veya özel durum yeni oluşmuş ise belgelerin fotokopileri alınıp üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazıldıktan sonra taranıp sisteme yüklenerek dosyasına konulacaktır (Muafiyet belgesi olmayanların kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından iptal edilir.)

f) Kayıt yenileyen öğrencilerin ders seçimlerini yapmaları sağlanacak ve ders seçimi yapanlara kitapları verilecektir. Kayıt yenileme işlemi sırasında, “Kayıt Yenileme İşlemleri Bilgi Girişi” ekranının , “Öğrenci Kimlik Bilgileri Güncelleme” bölümünde yer alan “Kimlik Sorgula” butonuna basılarak öğrencinin bilgileri güncellenecektir (Bu işlem, öğrencinin güncel nüfus bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri veri tabanından Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yüklenmesini sağlar.)

Kimlerden AÖL kayıt yenileme sınav ücreti alınmaz?

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,

g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu, belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır. Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları nedir? AÖL’den nasıl mezun olunur?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.