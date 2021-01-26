Açık öğretim lisesi öğrencilerinin AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili sorgulamaları sürüyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, ertelenen açık lise 1.dönem sınav tarihleri duyurulmuştu.

AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak MEB kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini ileri bir tarihe erteledi. Ertelenen kayıt ve kayıt yenileme tarihleri netleşti.

1. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2. 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

3. 2020/1. Dönem sınavından sonra açılacak olan; 2020/2. Dönemde sınavlar arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle bu dönemde (2020/2. Dönem) sadece kayıt yenileme işlemleri (Bakan Onayı'' ile öğrencilerimizden kayıt yenileme ücreti alınmadan kayıt yenilemeler sistem üzerinden otomatik olarak) yapılacaktır. 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt kapsamında öğrenci kaydı alınmayacaktır.

4. 2020/1. Dönemde Açık öğretim lisesine yeni kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelen öğrencilerimizin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak; bu durumdaki öğrencilerimizin yeni kayıt işlemlerinin yapılması için halk eğitimi merkezlerimize mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

5. Açık öğretim lisesinde kayıtlı olup;

a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından 2020-1. Dönemden başlamak üzere, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

6. Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

7. Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin halk eğitimi merkezi müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemini kimler yaptıracak?

Öğrencilik durumu Silik veya Donuk olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvurusu ikinci defa yapılıyor olması nedeni ile daha önce yapılan kayıt yenileme işleme işlemini yaptıran öğrencilerimizin öğrencilik durumu Aktif olması nedeni ile tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklar. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.