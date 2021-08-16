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Eğitim AÖL ek sınavlar ne zaman bitecek 2021?
Eğitim

AÖL ek sınavlar ne zaman bitecek 2021?

AÖL ek ek sınavlar ne zaman bitecek 2021? Açık öğretim Lisesi tarafından yapılan (AÖL) ek sınavın ne zaman biteceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖL ek sınavlar ne zaman bitecek 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 18:49:00 -
AÖL ek sınavlar ne zaman bitecek 2021?

Açık öğretim lisesi, lise öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. 9-13 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayan AÖL öğrencileri ek sınavların yapılacağı son tarihi araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

AÖL ek sınavlar ne zaman bitecek 2021?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav giriş ekranı üzerinden öğrenciler sınavlarını olmaya başladılar. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte öğrencilerden güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri ile isteniyor.

 

 

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