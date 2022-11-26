AÖL ek sınav ne zaman 2022-2023? AÖL ek sınav var mı? AÖL giriş, Açık Lise, Açıköğretim giriş sorgulama ekranı

AÖL ek sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 21-23 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen AÖL lise sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları geçtiğimiz haftalarda düzenlendi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL açık lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 21 Kasım 23 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖL ek sınav sonuçları MEB tarafından erişime açılacak.

Sonuçlarla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, ders seçim işlemlerini yapabilir sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

Ek sınav, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. 2021-4 ek sınavının başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktı.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları online mı olacak?

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

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