AÖL diploma nereden alınır, ne zaman verilecek 2023? AÖL diploma nosu nasıl öğrenebilirim? Diploma nosu almış ne demek? AÖL diploma sorgulama

Diploma nosu almış öğrencilerin sisteme giriş yetkisi yoktur ne demek? sorusu, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavları başarıyla tamamlayan AÖL öğrencileri, diplomalarının ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Sisteme giren bazı öğrenciler "Diploma nosu almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkileri yoktur" uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, Diploma no'su almış genel lise öğrencileri ne demek? İşte MEB'in Açık Öğretim Lisesi diploma hakkında açıklaması...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;

1-Cep telefonu numarasını,

2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,

3-Adres bilgilerini

güncellemeleri gerekmektedir."

'DİPLOMA NOSU ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN SİSTEME GİRİŞ YETKİSİ YOKTUR' NE DEMEK?

'Diploma nosu almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkileri yoktur.' ibaresindeki diploma nosu almış genel lise öğrencileri, Sınavlar sonrasında mezun olmuş ve diploması basım aşamasına gelmiş öğrenciyi ifade eder.

Bu durumdaki öğrenciler de bilgi değişikliği yapılamayacağı için sisteme geçici bir süre girişleri kısıtlanmış olabilir. Diplomaların işlemi tamamlandıktan sonra sistem tekrar açılır ve mezunlar diplomalarının sistemden nereye gönderildiğini öğrenebilirler. Sisteme girememek bir sorun teşkil etmez.

Açık Öğretim diplomamı nasıl görebilirim?

Mezun oldum, diplomamı ne zaman alabilirim? e-Devlet üzerinden mezuniyet belgenize ulaşabilirsiniz. Basılı diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunun bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.

AÖL diploma nereden ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

AÖL DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor.

AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

AÖL diploma teslimi için mezun öğrencilere duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ya da MEBİM 444 0 632 numaralı danışma hattı aracılığıyla bilgilerini güncellemelerini talep etmişti. Bu işlemleri tamamlayan öğrenciler, kendilerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinden diplomalarını teslim alabilecek.

AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

Sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2021 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama › https://www.turkiye.gov.tr

Bu hizmeti kullanarak, mezuniyet bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi oluşturabilirsiniz.

Not: 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

AÖL GEÇICI MEZUNİYET BELGESI NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği geçici mezuniyet belgesi, bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurulması halinde alınabilir. AÖL geçici mezuniyet belgesi 6 ay geçerlidir.

Diploma güvenlik no nedir? Diploma no neyi ifade eder?

Soru: "DIPLOMA NUMARASI ALMIŞ ÖĞRENCİ " Ne demektir?. Cevap: Sınavlar sonrasında mezun olmuş ve diplomasi basım aşamasına gelmiş öğrenciyi ifade eder. Bu durumdaki öğrenciler de bilgi değişikliği yapılamayacağı için sisteme geçici bir süre girişleri kısıtlanmış olabilir.

diploma numarası almış maol-ihl öğrencisi ne demek? AÖL diploma NOSU ALMIŞ ne demek? Kısaca...

Cevap: Sınavlar sonrasında mezun olmuş ve diplomasi basım aşamasına gelmiş öğrenciyi ifade eder. Bu durumdaki öğrenciler de bilgi değişikliği yapılamayacağı için sisteme geçici bir süre girişleri kısıtlanmış olabilir.