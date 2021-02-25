Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavının Soru kitapçığı ve Cevap Anahtarları AÖL sınavlarına az bir süre kala öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavının Soru kitapçığı ve Cevap Anahtarları...

AÖL çıkmış sorular ve cevapları

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. dönem sınavları bugünden itibaren başladı. AÖL için sınavları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL online sınavı için AÖK Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi yapılması gerekiyor. AÖL çevrimiçi sınavı her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek.

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AÖL sınavlarına nasıl girilir?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

* Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.