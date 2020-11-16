AÖL çıkmış sorular MEB Açık Öğretim Lisesi çıkmış soru ve cevapları
AÖL çıkmış sorular MEB Açık Öğretim Lisesi çıkmış soru ve cevapları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri belli oldu. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak olan Açık Öğretim Sınavlarına ilişkin çıkmış sorular araştırılıyor. İşte AÖL çıkmış sorular MEB Açık Öğretim Lisesi çıkmış soru ve cevapları
AÖL sınavına giriş yapacak öğrencilerin sınav yerleri, 2 Aralık‘ta belli olacak.
AÖL sınavları ise 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
MEB Açık Öğretim Lisesi çıkmış soru ve cevapları
AÖL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
AÖL sınavları nasıl yapılır?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.