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Eğitim AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayıda yapılması gereken açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi sınavları ertelendi. 25 Şubat’ta online olarak yapılmaya başlanan sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:13:00 -
AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitim hayatlarına açıköğretim okullarında devam edenler sınavlarını pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak katılıyor. Pek çok kişi AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖO ve AÖL 1.dönem sınavları online olarak yapılacak. 1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak. Sınavlar 1 Mart 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.  2. dönem sınavları ise 25 Mart-29 Mart saat 23.59'da sona erecek.

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği ise henüz açıklanmadı.

AÖL sınavları ne zamana kadar sürecek? AÖL sınav giriş ekranı
AÖL sınavları ne zamana kadar sürecek? AÖL sınav giriş ekranı

Eğitim

AÖL sınavları ne zamana kadar sürecek? AÖL sınav giriş ekranı

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