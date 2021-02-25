Eğitim hayatlarına açıköğretim okullarında devam edenler sınavlarını pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak katılıyor. Pek çok kişi AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖO ve AÖL 1.dönem sınavları online olarak yapılacak. 1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak. Sınavlar 1 Mart 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek. 2. dönem sınavları ise 25 Mart-29 Mart saat 23.59'da sona erecek.

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği ise henüz açıklanmadı.