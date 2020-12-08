AÖL açık öğretim lisesi, AÖ imam hatip lisesi, mesleki açıköğretim lisesi sınavları ne ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 AÖL 1. dönem sonu sınav tarihinde değişiklik yaptı. 5-6 Aralık'ta yapılması MEB AÖL takviminde yer alan Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları korona sebebiyle ertelendi. Binlerce AÖL açık öğretim lisesi, AÖ imam hatip lisesi, mesleki açıköğretim lisesi öğrencisinin gireceği AÖL birinci dönem sonu sınavların yeni tarihi ise henüz açıklanmadı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, ÖSYM de aralık ayında yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı nasıl yapılacak? AÖL sınavına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Bu sınavlarda 4 seçenekli 20 soru adaylara sorulmaktadır. Her soru için 5 puan değer belirlenirken, yanlışlar doğruyu götürmemektedir. AÖL sınavlarının değerlendirilmesi ise Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılmaktadır.