AÖL açık lise 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2021 3. dönem açık lise sınavları ne zaman?

Korona salgını nedeniyle online olarak yapılacağı açıklanan AÖL açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. AÖL 3. dönem ik kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile açık lise 3. dönem sınavlarına ilişkin takvimin MEB açıklamıştı. Peki. AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman sona eriyor?

MEB AÖL 3. dönem sonu sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3 Temmuz sabah 09:30'da başlayacak ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'a kadar devam edecek.

AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman sona eriyor? MEB Açıköğretim Lisesi sayfası üzerinden daha önce 17 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında alınacağı duyurulan 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri sokağa çıkma yasağı tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yasağın sona erdiği tarih olan 17 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında olacak şekilde güncellenmişti. Halen AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ve ilk kayıt işlemleri 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL sınavı nasıl yapılacak?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.