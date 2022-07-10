2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Eğitim hayatlarını açık öğretim ortaokulu ve lisesinde sürdürenler 3.dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır” denildi.

Açık öğretim lisesi 3.dönem kayıtları ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi 2021-3.Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 2021-3 dönemine, sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir” denildi.