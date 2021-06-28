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Eğitim AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Tam kapanma sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 18:54:00 -
AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Açık Lise kayıt yenileme tarihinin sona ermesiyle AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

 

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