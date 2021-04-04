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Eğitim AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav sonuçları
Eğitim

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav sonuçları

AÖL 2.dönem sonuçları | Açık öğretil lisesi öğrencileri 25-29 Mart tarihleri arasında online olarak 2.dönem sınavlarını tamamladı. Öğrenciler 2.dönem sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3.dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:02:00 -
AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav sonuçları

Açık öğretim lisesi 1. ve 2. dönem sınavları online olarak yapıldı. Öğrenciler sonuçları ve bir sonraki sınavın takvimini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav sonuçları

AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart 2021'de online olarak yapılmaya başlandı. AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart 23.59'da tamamlandı. AÖL 2.dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi paylaşılmadı. 1.dönem sınavları 1 Mart'ta tamamlanmış sonuçları ise 10 Mart'ta ilan edilmişti. Önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belli değil. Ancak AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

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