Eğitim hayatlarını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açık öğretim ortaokulu ve lisesinde sürdürenler 3.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayının kaçında yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL 3.dönem sınavları ne zaman nasıl?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavlarının temmuz ayında yapılacağı açıklanmıştı. Sınavların temmuz ayında yapılacağı bilgisinin dışında net tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihleri net olarak açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca öğrenciler sınavın online mı yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Şimdilik bu konuda da bir açıklama yok ancak sınavların online yani çevrimiçi olması bekleniyor.