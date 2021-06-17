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Eğitim AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-06-17 21:01:00 -
AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Sınava katılım gösterecek binlerce kişi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

AÖL mazeretli kayıtlar ne zaman?

AÖL mazeretli kayıtlar 18 Haziran'da yapılacak. MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

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