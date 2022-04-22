AÖL 3. dönem sınavı ne zaman temmuzun kaçında? AÖL 3. dönem sınavı online mi açık lise sınavı nasıl olacak?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem kayıt yenileme son tarihi MEB AÖL kaydı bulunan ve 3. dönem sınavlarına katılacak olan öğrencilerin gündeminde. Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleşecek. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL 3. dönem sınavı online mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

2023 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ik dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL sistemi nedir?

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir.

Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5. ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.