AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021? 3. dönem AÖL sınavı online mi olacak?

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık lise sınavları yani AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin kayıt yenilemeler 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı açıklanmış ancak artan korona salgını vakaları nedeniyle tam kapanma uygulamasına denk geldiği için AÖL kayıt yenilemeleri de ertelenmişti.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise AÖL 3. dönem sınavlarının, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.

AÖL 3. dönem sınavı nasıl yapılacak?

AÖL sınavı online olarak nasıl yapılacak? Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.