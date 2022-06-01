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Eğitim AÖL 3. dönem sınav tarihi! MEB 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?
Eğitim

AÖL 3. dönem sınav tarihi! MEB 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?

AÖL sınav tarihi 2022 gündemde yer almaya devam ediyor. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrencilerin katılım sağlayacağı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB AÖL 3. dönem sınav tarihi netleşi mi? MEB AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:42:00 - 2022-06-01 16:42:53
AÖL 3. dönem sınav tarihi! MEB 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Haziran ayının girmesiyle birlikte açık lise 3. dönem sınav tarihi de adaylar tarafından sorgulanıyor. MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

AÖL diploma nereden nasıl alınır?

Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde; Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 

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