AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler ise AÖL sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayla geri sayıma başladı. Peki, 3. dönem Açık Lise sonuçları nasıl öğrenilecek?
AÖL 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Açıköğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler şimdi sonuç tarihi için bekleyişte. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30’dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.