Açıktan lise öğrenimlerine devam eden öğrenciler, AÖL kayıt yenileme için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. AÖL 3. Dönem sınavlarına az bir zaman kala öğrenciler söz konusu döneme ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB’in açıklamalarını ilgiyle takip eden öğrenciler AÖL 3. Döneme yönelik alınan kararları araştırıyor. Peki, AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?