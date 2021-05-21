AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Açıktan lise öğrenimlerine devam eden öğrenciler, AÖL kayıt yenileme için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. AÖL 3. Dönem sınavlarına az bir zaman kala öğrenciler söz konusu döneme ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB’in açıklamalarını ilgiyle takip eden öğrenciler AÖL 3. Döneme yönelik alınan kararları araştırıyor. Peki, AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri MEB tarafından 17 Mayıs tarihinde alınmaya başlanmıştı. Kayıt işlemlerini henüz yaptırmayan öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri için son günün ne zaman olduğunu araştırıyor.
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs tarihinde başlamıştı. Söz konusu işlemler, 11 Haziran tarihinde tamamlanmış olacak.
Mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman alınacak?
Söz konusu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tarihi verildi. Öğrencilerin mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilmesine karar kılındı.
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti 50 TL’dir. Kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin 50 TL ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekiyor.