Eğitim hayatlarını açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinde sürdürenler 2.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL 2.dönem sınavları çevrim içi yani online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, "Açık öğretim okulları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 1 Mart saat 09.30'dan 10 Mart saat 23.59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır" denildi.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.