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AÖL 2021 sınav tarihleri

Açık Lise 3. dönem sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' ve 'MEB Açık Lise 3. dönem sınavları 2021 ne zaman?' Sorularına yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 23:17:00 -
AÖL 2021 sınav tarihleri

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi final sınavı online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

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