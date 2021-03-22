AÖL 2. Dönem sınavlarına ilişkin kılavuz yayımlandı. MEB tarafından paylaşılan AÖL kılavuzunda sınav tarihleri ve AÖL sınavlarının uygulanış şekli belirtildi. Öğrenciler ise harekete geçti. Peki AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman ve nasıl olacak, online mı?

AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.

Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

AÖL 2. Dönem sınavı online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları çevrim içi olacak.

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.