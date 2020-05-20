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Eğitim

AÖL-2. Dönem sınav tarihi son dakika

Koronavirüs nedeniyle pek çok sınav ertelendi. Ertelenen sınavlar arasına Açık Öğretim Lisesi sınavları (AÖL) da yer aldı. AÖL-2. Dönem sınavına girecekler AÖL sınavının ne zaman yapılacağını ve AÖL sınavları nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini ilan ederek AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:37:00 - 2020-05-20 09:38:38
AÖL-2. Dönem sınav tarihi son dakika

Milli Eğitim Bakanlığına göre normal şartlarda 21 Mart 2020 ve 22 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi gereken AÖL ikinci dönem sınavları koronavirüs için alınan tedbirler nedeni ile 4 Temmuz 2020 ve 5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. AÖL sınavları yüz yüze mi yoksa internet üzerinden mi yapılacağı ilerleyen günlerde ve koronavirüsün seyrine göre açıklanması bekleniyor.

AÖL sınavına nasıl girilir?

AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav günü yanlarında Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) bulundurmalıdırlar. Açık Öğretim kimlik kartı ya da Açık Öğretim Lisesi sınava giriş belgesi yanında bulunmayan adayların yanlarında geçerli olan bir kimlik kartı olması ve sınav listesinde isimlerinin yer alması koşulu ile sınava alınacaklardır. Ayrıca öğrencilerin sınava kendi silgi ve kalemlerini getirmeleri gerekmektedir.

AÖL nedir?

Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL, herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. Açık öğretim lisesi 1992 yılında alınan bir karar sonucunda kurulmuştur. Lisenin temel prensibi uzaktan öğretim esasına dayanmaktadır. Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilere örgün öğretim ile paralel bir eğitim sunulmaktadır. 

Kimler AÖL’ye kayıt olur?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

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