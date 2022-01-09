Ocak ayıyla birlikte açık öğretim lisesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2.dönem kayıt yenileme işlemi nereden yapılır?

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖL kayıt yenileme tarihleri

Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır" denildi. AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021'de başlamıştı.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık lise ilk kayıt ve kayıt işlemleri için öğrencilik durumu 'Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetimi Sistemi'nde silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilir.

Anlaşmalı bankalara kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak yenilenir. Kayıt işlemi gerçekleştiğinde öğrencinin sistem üzerindeki bilgisi 'Aktif' olarak gözükür.

Kayıt yenileme yapacak öğrenciler MEB tarafından belirlenen kayıt yenileme ve sınav ücretini yatırmak zorunda. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL olarak belirlendi.

Öğrenciler ek olarak Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 5 TL ödeme yapacaktır. Ödeme işlemleri, öğrencinin TC kimlik numarası ile birlikte aşağıda bulunan bankalara yatırılabilir.

Kayıt yenileme ücretinin yatırılacağı bankalar:

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıflar Bankası