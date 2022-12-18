AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi sınavına girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?
Eğitim hayatını Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürenler 1.dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖL 1.dönem sınavları online olarak gerçekleşiyor. Sınavlar 9 Aralık'ta yapılmaya başlandı. Sınavlar 20 aralık'ta sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Genellikle tüm sınavlar tamamlandıktan 10 gün sonra sonuçlar açıklanıyor.