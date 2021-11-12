AÖL 1. dönem sınavı ne zaman 2021? AÖL 1. dönem sınavı nasıl alacak yüz yüze mi online mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı. Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5. ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim lise öğrencileri için 8 dönem şartının kaldırıldığını duyurdu. AÖL 8. dönem şartının kalkmış olmasının sevincini yaşayan açık lise öğrencileri bir yandan da AÖL sınav tarihlerini merak ediyor.

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman 2021?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

MEB AÖL, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL sınavı nasıl yapılacak online mi yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim AÖL ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) yapılacak.