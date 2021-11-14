  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL 1 dönem açık öğretim lise sınavları online mi olacak 2021? AÖL sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖL 1 dönem açık öğretim lise sınavları online mi olacak 2021? AÖL sınavı nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 1. dönem sınavına katılacak öğrenciler AÖL 202 1. dönem sınalarının yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağını merak etmeye başladı. AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL sınavı online mi? AÖL 1. dönem sınavı nasıl yapılacak 2021? MEB açık lise 1. dönem sınavı online m, yüz yüze mi? AÖL yeniden ders seçimi ne zaman yapılacak? AÖL yeni ders seçimi nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:09:00 - 2021-11-14 11:09:51
AÖL 1 dönem açık öğretim lise sınavları online mi olacak 2021? AÖL sınavı nasıl yapılacak?

2021 AÖL. 1 dönem açık lise sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açıköğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

AÖL yeniden ders seçimi ne zaman yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.

AÖL yeni ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖL ders seçimi şartları neler? Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

2021 AÖL1. dönem sınavları nasıl yapılacak?

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek. Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilk! Samanyolu Galaksisi dışında keşfedildi
Teknoloji

Bir ilk! Samanyolu Galaksisi dışında keşfedildi

Astronomlar, ilk kez Samanyolu Galaksisi dışında yeni bir teknik kullanarak bir kara delik keşfetti.

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?
Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Ulu Ece tarihte var mı? ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başlıyor. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan kısa ..
Fransız istihbaratının Lafarge oyununu TRT bozdu: Tek tek PKK-DEAŞ üçgeninin detayları anlatıldı!
Gündem

Fransız istihbaratının Lafarge oyununu TRT bozdu: Tek tek PKK-DEAŞ üçgeninin detayları anlatıldı!

Fransız istihbarat kurumlarının, şirketler üzerinden terörü nasıl finanse ettikleri TRT’nin hazırladığı ‘The Factory’ belgeseliyle deşifre e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay