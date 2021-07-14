AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak sorusu, YÖK açıklamasının ardından gündemde yer almaya başladı. YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulunun nasıl olacağı merak kazandı.

AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mi olacak?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "