AÖF yaz okulu ne zaman?
AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? Açık öğretim fakültesinde eğitim gören öğrenciler yaz okulu sınavları, kayıt yenileme tarihine ilişkin araştırmalar yapıyor. Dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimini paylaştı. AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri şimdi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri hakkında araştırmalarına başladı. Öğrenciler dönem içerisinde yeterli puanı alamadığı derslerden bu sayede geçme fırsatı yakalayacak. Hal böyleyken “AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?” soruları gündemdeki yerini aldı.
AÖF yaz okulu ne zaman?
Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.
Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak.
AÖF SINAV TAKVİMİ
01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ
15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
EK SINAVLAR
20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar