Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri şimdi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri hakkında araştırmalarına başladı. Öğrenciler dönem içerisinde yeterli puanı alamadığı derslerden bu sayede geçme fırsatı yakalayacak. Hal böyleyken “AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?” soruları gündemdeki yerini aldı.

AÖF yaz okulu ne zaman?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ

01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme

05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı

15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili

20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi

23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları

31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı

17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

TELAFİ

15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi

20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi

21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi

22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi

23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi

EK SINAVLAR

20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar