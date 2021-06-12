AÖF öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıt yenileme bitti mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı?

AÖF yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 1-4 Temmuz 2021'de yapılacak. Dersler ise 5 Temmuz'da başlayacak.23-27 Ağustos tarihlerinde yaz okulu sınavları yapılacak. 6-8 Eylül 2021'de ise yaz okulu mazeret sınavları gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

Yaz okuluna kimler girebilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.