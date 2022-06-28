AÖF yaz okulu ders seçimi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi (AÖF) yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 27 Haziran'da başlarken, öğrenciler 1 Temmuz saat 23.59'a kadar AÖF ders seçimlerini yapabilecekler. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu başvuru ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tek sınav üzerinden yapılacak yaz okulunun başarı notuna katkısı ise yüzde 100 olacak. AÖF yaz okulu kayıt ücreti 250 lira, yabancı uyruklu öğrenciler için ise bu ücret 500 TL olacak.

AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir. Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir. Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.