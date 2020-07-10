AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesinden yaz okulu ile ilgili yapılan son dakika açıklaması geldi. Üniversite Yönetim Kurulunun kararına göre, “Yaz Okulu” açılmasına karar verildi. Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde: Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, AÖF'ten yapılan son dakika duyrusunde "Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır. “Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.