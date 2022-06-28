AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? 2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, yaz okulu ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu nedir, AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir? Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF 2022 yaz oklu kayıtları başladı mı?

AÖF yaz okulu 2022 başvuruları başladı mı, AÖF 2022 yaz okulu kayıtları ne zamana kadar yapılacak? AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 27 Haziran'da başladı. AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz'a kadar alınacak. AÖF yaz okulu kayıt sürecinde adaylar işlemlerini Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden gerçekleştirecek.

AÖF yaz okulu 2022 ders seçimi ne zamana kadar yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 27 Haziran'da başlarken, öğrenciler 1 Temmuz saat 23.59'a kadar ders seçimlerini yapabilecekler. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.

2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tek sınav üzerinden yapılacak yaz okulunun başarı notuna katkısı ise yüzde 100 olacak.

2022 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıt ücreti 250 lira, yabancı uyruklu öğrenciler için isebu ücret 500 TL olacak.

AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2022?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır. Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir; Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme.

AÖF Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?

AÖF Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖF yaz okulu sınavı tek oturum mu olacak?

AÖF Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavında kaç soru sorulacak?

AÖF yaza okulu sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF yaz okulunda uygulama derslerinden muaf var mıdır?

Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.

AÖF Yaz Okulu Sınavı bütün illerde düzenleniyor mu?

Yaz Okulu sınavları bütün illerde gerçekleştirilecek olup 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapacağınız sınav merkezi tercihinize göre sınav organizasyonunuz düzenlenecektir.

AÖF yaz okulu Sınav Merkez Tercih işlemi sadece yaz okuluna özel bir uygulama mıdır?

Sınav Merkezi Tercih işlemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz, Bahar Dönemi Ara ve Dönem Sonu ile Yaz okulu sınavları olmak üzere tüm sınavlar için yapılması zorunludur.