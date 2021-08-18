Eğitim hayatlarını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürmek isteyenler kayıt ve dönem ücretlerini araştırmaya başladı.

AÖF ücretleri | AÖF 2021 program ücretleri

YKS sınavına giren ve barajı geçen öğrenciler tercih işlemleri sırasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerini yazabiliyor. AÖF’den yapılan açıklamaya göre adayların tercih işlemleri için TYT’den 150, AYT’den 180 barajını aşmak durumunda oldukları belirtildi.

AÖF öğrencilerinin her yıl öğrenim gideri ödemesi yapıyor. 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği rakam, bölümlere göre farklılık gösteriyor. Ücretler 505 ile 365 lira arasında değişiyor.

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