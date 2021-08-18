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Eğitim AÖF ücretleri | AÖF 2021 program ücretleri
Eğitim

AÖF ücretleri | AÖF 2021 program ücretleri

AÖF yıllık ücret | Üniversite sınavına giren ve AÖF’yi tercih edenler ile mevcut açıköğretim fakültesi öğrencileri yıllık ücretleri araştırmaya başladı. Peki, 2021 yılında AÖF ücretleri ne kadar oldu? AÖF 2021-2022 ücretleri

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:23:00 -
AÖF ücretleri | AÖF 2021 program ücretleri

Eğitim hayatlarını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürmek isteyenler kayıt ve dönem ücretlerini araştırmaya başladı.

AÖF ücretleri | AÖF 2021 program ücretleri

YKS sınavına giren ve barajı geçen öğrenciler tercih işlemleri sırasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerini yazabiliyor. AÖF’den yapılan açıklamaya göre adayların tercih işlemleri için TYT’den 150, AYT’den 180 barajını aşmak durumunda oldukları belirtildi.

AÖF öğrencilerinin her yıl öğrenim gideri ödemesi yapıyor. 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği rakam, bölümlere göre farklılık gösteriyor. Ücretler 505 ile 365 lira arasında değişiyor.

ÜCRET LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF kayıtları | AÖF kayıtları ne zaman? Kimler AÖF’ye kayıt yaptırabilir?
AÖF kayıtları | AÖF kayıtları ne zaman? Kimler AÖF’ye kayıt yaptırabilir?

Eğitim

AÖF kayıtları | AÖF kayıtları ne zaman? Kimler AÖF’ye kayıt yaptırabilir?

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