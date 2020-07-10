AÖF üç ders sınavı iptal mi edildi? AÖF üç ders sınavı var mı?

AÖF aç ders sınavı nedir? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmekte. Anadolu Üniversitesinden üç ders sınavı ve yaz okulu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

AÖF'ten yapılan son dakika duyrusunde "Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır. “Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.”