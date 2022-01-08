Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam edenler bu hafta sonu önem sonu sınavlarını tamlayacak. Peki, AÖF final soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

AÖF soru ve cevaplar | AÖF final soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavları yüz yüze yapılıyor. İlk gün otorumlarını tamamlayanlar ise sonu ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Henüz AÖF soru ve cevap anahtarları açıklanmadı. Sınavlar 9 Ocak Pazar günü de devam edecek. Bu sebeple soru ve cevap anahtarlarının 10 Ocak Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti