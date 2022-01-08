AÖF soru ve cevaplar | AÖF final soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi finalleri 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşecek. Sınavlarını tamamlayanlar ise AÖF soru ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF soru-cevap anahtarı ne zaman açıklanır?
Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam edenler bu hafta sonu önem sonu sınavlarını tamlayacak. Peki, AÖF final soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
AÖF soru ve cevaplar | AÖF final soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavları yüz yüze yapılıyor. İlk gün otorumlarını tamamlayanlar ise sonu ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Henüz AÖF soru ve cevap anahtarları açıklanmadı. Sınavlar 9 Ocak Pazar günü de devam edecek. Bu sebeple soru ve cevap anahtarlarının 10 Ocak Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti