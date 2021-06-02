AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, 2. ve 6. yarıyıl final sınavlarını tamamlanmasının sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.

AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF öğrencileri, final sınav notlarına 14 Haziran tarihinden itibaren anadolu.edu.tr adresinden, AÖF öğrenci numaralarıyla veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonucuna ilişkin bir evrak gönderilmeyecek.