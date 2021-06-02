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Eğitim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavları 29-30-31 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. AÖF sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:38:00 -
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, 2. ve 6. yarıyıl final sınavlarını tamamlanmasının sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.

AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF öğrencileri, final sınav notlarına 14 Haziran tarihinden itibaren anadolu.edu.tr adresinden, AÖF öğrenci numaralarıyla veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonucuna ilişkin bir evrak gönderilmeyecek.

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