Üniversite mezunları ya da bir bölümde okuyanlar iş hayatına atılmadan önce bir diplomaya daha sahip olmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi sınava girmeden ikinci bir üniversiteyi ne zaman nasıl okuyabileceklerini merak ediyor. Bu noktada AÖF, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite okumak için ne kadar ücret ödeniyor?

AÖF sınavsız ikinci üniversite öğrenim ücretleri

AÖF önlisans ve lisans bölümleriyle pek çok bölümle ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Pek çok kişi kayıt tarihlerini inceliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru işlemleri 23 Ağustos 2021'de başladı. Kayıt işlemleri 8 Ekim Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.