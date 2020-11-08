AÖF sınav takvimi 2020-2021 | Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim henüz başlamadı. AÖF 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavları online olarak yapıldı. AÖF öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF nedir?

Açıköğretim örgün eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak. Göz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2021'de yapılacak. Öğrenciler sınavların çevrimiçi mi sınav merkezlerinde mi yapılacağını araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılacak.