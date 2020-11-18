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Eğitim AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınavı güz dönemi sonu sınav tarihi
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınavı güz dönemi sonu sınav tarihi

AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları korona salgını nedeniyle online olarak yapılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:29:00 - 2020-11-18 17:29:40
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınavı güz dönemi sonu sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına ilişkin sınav takvimini öğrencilerin erişimine sundu. AÖF, güz dönemi ara sınavına girecek öğrenciler çevrim içi olarak sınavda ter dökecek.

AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. Buna göre, AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günü online olarak yapılacak. AÖF Dönem Sonu Sınavına ilişkin bilgiler ise henüz kesinleşmedi. AÖF güz dönemi dönem sonu sınav tarihi de 16 - 17 Ocak 2021.

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