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Eğitim AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖF canlı ders izle
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖF canlı ders izle

AÖF vize sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıranlar ile kayıt yenileyenler AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavlarına ilişkin takvimi açıkladı. AÖF sınav tarihlerine göre, Güz Dönemi Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020’de yapılırken, AÖF Dönem Sonu Sınavı ise 16-17 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:07:00 - 2020-11-02 13:12:56
AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖF canlı ders izle

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini 29 Ekim 2020’de tamamlandı. AÖF kayıtlarını yapan öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde AÖF sınav tarihlerini merak diyor. Anadolu Üniversitesi 2 Kasım itibariyle de Açıköğretim Fakültesi AÖF canlı derse başladı. 

AÖF canlı ders nasıl izlenir?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri canlı derse de başlamış oldu. AÖF canlı ders izlemek isteyenler Anadolu üniversitesi’nin internet sayfası üzerinden Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol tarafta bulunan menüde bulunan Takvim kısmında "Canlı Ders Takvimi" bölümünde derslerin hangi dersin ne zaman olacağı görülmekte. 

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler. AÖF canlı ders izlemek için tıklayın.

AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? 

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu. AÖF sınavları ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.

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